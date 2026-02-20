El Hércules C-130 es un avión sumamente utilitario y muy importante para el día a día de la Fuerza Aérea Argentina, ya que su gran capacidad logra que se puedan transportar todo tipo de carga y personal militar. Sin embargo, esta semana uno de ellos fue noticia tras el fallo de un motor en pleno vuelo sobre Brasil, en el marco de una misión logística a Europa y tuvo que regresar a El Palomar de emergencia. Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles, el Hércules C-130H TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina perdió un motor en pleno vuelo cuando se disponía a viajar a Dinamarca, en busca de repuestos para los aviones F-16, recientemente adquiridos. Sin embargo, la misión logística se tuvo que abortar cuando la tripulación detectó esta falla y tuvo que volver a la base de la Brigada Aérea de El Palomar. La misión contemplaba una escala en Natal, noreste de Brasil, antes de cruzar hacia Europa; no obstante, cuando el avión sobrevolaba la costa de Florianópolis, la tripulación detectó pérdida de líquidos hidráulicos, lo que complicó el control de la aeronave y los comandos de vuelo. Se tomó la decisión de aterrizar de emergencia en Argentina y no en Brasil fue porque el país ya contaba con un equipo de mantenimiento especializado que esperaba en tierra. Alrededor de las 14 horas, la nave descendió desde los 21.000 pies a 14.000 pies de manera brusca y estabilizó su velocidad. La tripulación aplicó los procedimientos operativos previstos en este tipo de casos y todo terminó según lo planeado en ese momento, a pesar de que el primero de la izquierda de las cuatro turbohélices haya dejado de funcionar. Este avión conocido como “Polo Sur” se utiliza para transporte de logística y misiones antárticas. Comúnmente se operan con una tripulación mínima de dos pilotos, es decir, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga. Se trata de uno de los aviones más emblemáticos de la Fuerza Aérea que, a lo largo de los años, se utilizó para distintas tareas de traslado de carga, de rescate en contextos complejos y de abastecimiento de la base Marambio en la Antártida.