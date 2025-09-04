Un gremio logró una abultada paritaria y sus trabajadores cobrarán un básico de $1.800.000 en septiembre
Este importante gremio alcanzó un aumento para sus trabajadores que se verá reflejado en septiembre.
El gremio que representa a los empleados de los bancos, conocido como La Bancaria, acordó un acuerdo paritario que elevó el salario básico de los trabajadores de las entidades a $ 1.842.170,43.
El salario básico de los empleados bancarios será de $1.800.000
Junto con el incremento salarial establecido en $ 1.842.170,43 para los empleados bancarios, se le sumó la Participación de Ganancias (ROE) de $ 53.251,40. Esto, por su parte, llevó el piso a un total de $ 1.895.421,83.
El aumento tuvo lugar a partir del mes de julio de este año y desde el sindicato de La Bancaria, que es encabezado por Sergio Palazzo, señalaron que "dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 17,3% sobre los salarios de Diciembre 2024", informaron.
Actualizaron el bono por el Día del Bancario: de cuánto es
Al igual que con los salarios, el bono por el Día del Bancario tuvo una actualización en la remuneración y actualmente se estableció en $1.642.231,21, según expresó el gremio que representa a los empleados de las diferentes entidades bancarias que operan en el país.
Respecto de dicha remuneración por el Día del Bancario, se detalló que el monto mencionado representa el mínimo que debe entregarse. Del mismo modo, expresaron que queda "a corregir por futuras actualizaciones".
¿Cuándo se entrega el bono por el Día del Bancario?
El bono por el Día del Bancario en Argentina se emite el 6 de noviembre y es entregado en dicha fecha por la conmemoración de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados de dicho sector y que se fundó en el año 1924.
Habitualmente, cuando se celebra el Día del Bancario, las entidades permanecen cerradas y no se brinda atención al público. Además, las operaciones presenciales se ven limitadas y únicamente se pueden utilizar los cajeros automáticos y el homebanking.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias, que se encuentra bajo el ala del Ministerio de Capital Humano, estableció una suba salarial para docentes y no docentes de Universidades Nacionales del 7,5%.
El mismo se emitirá entre septiembre y noviembre de este año y se fijó una suma fija de $25.000 adicionales para el personal no docente. Del mismo modo, los docentes percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de manera proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.
