La Nueva EPS no será liquidada. Así lo confirmó el nuevo interventor, Jorge Iván Ospina, quien llevó tranquilidad a millones de usuarios tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de la entidad de salud. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 El funcionario, designado recientemente, aseguró que en lugar de cerrar la EPS se implementará un plan de choque con medidas inmediatas para resolver los problemas más críticos del sistema, especialmente en la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos. La estrategia tendrá un plazo inicial de tres meses y buscará mejorar la calidad del servicio, en medio de una crisis estructural que, según explicó, viene de años atrás y no es exclusiva del actual gobierno. El interventor Jorge Iván Ospina descartó de forma contundente la liquidación de la Nueva EPS y aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer la entidad en lugar de cerrarla. Según indicó, la prioridad es garantizar que los usuarios continúen recibiendo atención sin interrupciones. Además, explicó que la decisión responde a la necesidad de evitar repetir errores del pasado, recordando que en administraciones anteriores se liquidaron más de 100 EPS sin solucionar los problemas estructurales del sistema de salud. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es corregir fallas de fondo y no aplicar medidas que agraven la situación. El plan de choque anunciado por la intervención pondrá el foco en los principales reclamos de los usuarios: la demora en la asignación de citas con especialistas y la falta de entrega oportuna de medicamentos. Estos puntos han sido identificados como los más críticos dentro del funcionamiento actual. Según detalló Ospina, la estrategia busca reducir los tiempos de espera y garantizar el suministro de tratamientos, ya que las demoras pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Asimismo, se prevé mejorar la distribución de recursos, con mayor atención en hospitales y municipios donde el acceso a la salud es más limitado. El interventor también planteó la necesidad de transformar el modelo de salud actual, al considerar que ha sido ineficiente y que incluso podría incentivar una lógica en la que resulta más rentable atender enfermedades que prevenirlas. En este contexto, propuso reorientar el sistema hacia la prevención, promoviendo hábitos saludables y la detección temprana de enfermedades. Según explicó, este cambio no solo mejoraría la calidad de vida de los pacientes, sino que también permitiría una mayor sostenibilidad financiera y operativa de la Nueva EPS a largo plazo.