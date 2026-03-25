Hasta ahora, un conductor español sancionado con la retirada del carnet en Francia podía seguir circulando en España sin ningún problema. Las suspensiones de permiso no cruzaban fronteras y las infracciones graves cometidas en el extranjero quedaban sin consecuencias reales en el país de origen. Ese vacío legal, que afectaba a casi el 40% de las infracciones cometidas fuera del país de emisión del permiso, ha llegado a su fin. El Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2025 dos grandes reformas de la normativa de conducción en la Unión Europea. La primera garantiza que las prohibiciones impuestas a conductores imprudentes se apliquen en todos los Estados miembros. La segunda introduce el carnet digital y actualiza los estándares de formación y examen. La nueva directiva establece un sistema de reconocimiento mutuo por el que las retiradas de permiso impuestas en un Estado miembro tendrán validez en toda la Unión Europea. Las infracciones graves que activan ese mecanismo son la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el exceso de velocidad de más de 50 km/h sobre el límite permitido y causar la muerte o lesiones graves por conducción temeraria. Una vez impuesta la inhabilitación, el país donde se cometió la infracción debe notificarlo al Estado que emitió el permiso mediante un certificado estandarizado. Ese país dispone de 15 días para hacer efectiva la sanción. No todas las infracciones activan el mecanismo automáticamente. Un Estado puede negarse a ejecutar la inhabilitación si la infracción no tendría un castigo equivalente según su propia legislación, algo que ocurre, por ejemplo, con los límites de velocidad en determinadas autovías alemanas sin restricción. Antes de esta reforma, un conductor solo podía perder el permiso si cometía una infracción grave en el país que lo había emitido, lo que permitía a algunos infractores evitar las sanciones y seguir conduciendo en otros Estados miembros. La nueva directiva cierra esa brecha. La normativa incluye cambios relevantes más allá de las inhabilitaciones. El carnet digital pasará a ser el formato principal en la UE para 2030 y será accesible desde el teléfono móvil, aunque los conductores podrán seguir solicitando la tarjeta física. Los conductores noveles tendrán un período de prueba mínimo de dos años, con sanciones más severas por conducir bajo los efectos del alcohol, no llevar el cinturón de seguridad o no usar sistemas de retención infantil. Los jóvenes de 17 años podrán obtener el carnet, pero deberán ir acompañados por un conductor experimentado hasta cumplir los 18. En cuanto a la validez del permiso, los carnets de turismo y motocicleta pasarán a tener una vigencia de 15 años en lugar de los 10 actuales. Los permisos de camión y autobús mantendrán los cinco años. La reforma también afecta a los conductores mayores. Los Estados miembros podrán acortar los períodos de validez de los permisos para conductores de 65 años o más, algo que en España ya aplica la DGT con renovaciones cada cinco años para ese tramo de edad. Los países de la Unión Europea disponen de tres años para transponer la nueva normativa a su legislación nacional, con un año adicional para preparar su aplicación efectiva. Eso significa que España tendrá hasta aproximadamente 2028 o 2029 para adaptar su legislación a las nuevas exigencias europeas. La Dirección General de Tráfico deberá entonces poner en marcha los mecanismos de comunicación con el resto de Estados miembros para que las inhabilitaciones puedan tramitarse en el plazo de los 15 días que marca la directiva.