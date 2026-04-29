La histórica terminal de Retiro se prepara para un cambio sin precedentes. Avanzarán con un proyecto que busca convertirla en un hub intermodal moderno, integrando distintos medios de transporte y sumando servicios que van mucho más allá del viaje. La iniciativa apunta a transformar por completo uno de los puntos neurálgicos de la movilidad en Argentina, por donde circulan millones de pasajeros cada año. El proyecto contempla una renovación integral de la terminal de micros para dejar atrás su estructura tradicional y dar paso a un complejo multifuncional. El objetivo es que el espacio articule colectivos de media y larga distancia, trenes, subte y nuevas formas de movilidad urbana, consolidándose como un nodo clave del transporte metropolitano y nacional. Además, se incorporarán nuevos servicios pensados para mejorar la experiencia del usuario: La idea es que la terminal deje de ser solo un lugar de paso y se convierta en un centro urbano activo. El desarrollo será impulsado mediante inversión privada, con un monto estimado cercano a los u$s 79 millones y un esquema de concesión que podría extenderse hasta 30 años. El financiamiento no saldrá de recursos públicos, sino de un consorcio de empresas que se hará cargo de la modernización y explotación del espacio. La elección de Retiro no es casual. Se trata del principal nodo de transporte terrestre del país: Además, su ubicación estratégica la vincula directamente con las estaciones ferroviarias del área y la red de subtes, lo que la convierte en un punto ideal para un sistema intermodal. La modernización no solo apunta a lo estético, sino también a resolver problemas históricos del lugar, como el deterioro de las instalaciones y la falta de servicios adecuados.