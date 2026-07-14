Elegir el destornillador correcto puede parecer un detalle menor, pero usar la herramienta equivocada puede dañar el tornillo y complicar cualquier reparación.

Aunque los tornillos con cruz y los de una sola raya son los más comunes, cada uno fue diseñado para u uso específico.

Conocer la diferencia entre ambos tipos de tornillos y sus destornilladores permite trabajar con mayor precisión, aplicar la fuerza adecuada y evitar el desgaste de las piezas.

¿Qué diferencia hay entre un tornillo con cruz y uno con una sola raya?

La principal diferencia está en la forma del cabezal del tornillo. Los de una sola raya tienen una ranura recta, mientras que los de cruz presentan dos ranuras que forman una “X”.

Por esa razón, cada uno requiere un destornillador diferente para evitar que la punta resbale o dañe el tornillo durante el ajuste.

Utilizar la herramienta correcta también permite ejercer mayor fuerza sin deteriorar el cabezal.

¿Cuáles son los tipos de tornillos más conocidos? (Foto: Archivo)

Para qué sirve el destornillador plano y cuándo usar el Phillips

El destornillador de punta plana está diseñado para tornillos con una única ranura. Es importante que el ancho de la punta coincida con el de la ranura para lograr un buen ajuste.

En cambio, el destornillador Phillips, también conocido como destornillador de cruz, se utiliza en tornillos con cabezal en forma de “X”. Su diseño permite transmitir mejor la fuerza y reduce las posibilidades de que la punta se salga al girar.

En la mayoría de los muebles, electrodomésticos y elementos de uso cotidiano predominan los tornillos tipo Phillips, por lo que suele ser el destornillador más utilizado.

¿Qué otros destornilladores conviene tener en la caja de herramientas?

Entre los más recomendados se encuentran: