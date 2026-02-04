Los bancos de todo el país permanecerán cerrados por un lapso de 96 horas, debido a un feriado extendido que se llevará adelante a mediados de febrero. Por eso, se restringirán muchas operaciones y transacciones financieras. La medida fue confirmada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y obligará a millones de clientes a planificar sus trámites para evitar contratiempos. Las cuatro jornadas sin atención presencial ni cambiaria ocurrirán en: Estos días conforman un fin de semana largo oficial, por lo que ni las sucursales públicas ni las privadas abrirán al público. La decisión responde al calendario de feriados nacionales y a la tradición de extender el descanso en torno al Carnaval. Aunque no se trata de un paro ni de una medida extraordinaria, la concentración de días no laborables genera este lapso de inactividad bancaria total de cuatro días. Durante este período sin atención presencial, no estarán disponibles: Aunque las puertas de los bancos estarán cerradas, varios servicios seguirán funcionando para que puedas manejar tu dinero: