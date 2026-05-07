Cada vez más personas buscan plantas que no solo decoren patios, balcones y terrazas, sino que además aporten aroma y sensación de bienestar. En ese escenario, el llamado “olivo dulce” comenzó a ganar protagonismo por una característica que lo diferencia del resto: su perfume intenso y persistente, capaz de transformar por completo cualquier espacio exterior. Se trata del Osmanthus fragrans, una especie originaria de Asia oriental que combina bajo mantenimiento, follaje permanente y una floración muy aromática que suele aparecer durante el otoño. Aunque sus flores son pequeñas y discretas, el osmanto se destaca por el aroma que libera cuando florece. Muchos comparan su fragancia con notas similares al jazmín o al durazno, lo que lo convirtió en una de las especies más buscadas para crear ambientes relajantes y elegantes. En países como China y Japón se cultiva desde hace siglos y sus flores incluso se utilizan para aromatizar tés, dulces y bebidas tradicionales. Uno de los mayores atractivos del olivo dulce es que puede cultivarse tanto en tierra como en macetas. En jardines puede desarrollarse como un arbusto grande o pequeño árbol ornamental, mientras que en maceta mantiene un tamaño compacto, ideal para espacios urbanos reducidos. Además: Por eso comenzó a aparecer cada vez más en patios modernos y balcones de ciudad. Aunque no es una planta exigente, hay algunos cuidados básicos que ayudan a potenciar su crecimiento y floración. El Osmanthus fragrans se adapta mejor a climas templados o subtropicales. Tolera heladas leves cuando ya está desarrollado, pero no resiste bien los fríos extremos ni los inviernos demasiado prolongados. En muchas zonas urbanas de Argentina puede crecer sin inconvenientes, especialmente en balcones y patios protegidos donde las temperaturas suelen mantenerse más estables.