El Banco Ciudad anunció una nueva subasta pública: ofrecerán celulares Samsung de alta gama a precios muy por debajo del valor del mercado y será una oportunidad ideal para quienes deseen cambiar su teléfono móvil. La venta se realizará de manera online, a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad financiera. Allí, los interesados pueden participar desde cualquier parte del país. En la subasta n.º 3825 se ofrecerán casi 250 celulares Samsung A22 distribuidos en once lotes. Además, también estarán a la venta los modelos A-22, A-23, A-10, A-21S y AS9. Los valores del lote iniciarán desde los $ 700.000, dependiendo la cantidad de equipos que posea cada una de los lotes, dado que algunos cuentan con 22 equipos. La subasta está programada para el viernes 27 de marzo de 2026, entre las 11 y las 12:50 horas. Vale destacar que los teléfonos se venderán tal y sin garantía de funcionamiento por parte del banco, por lo que en el caso de presentar fallas o deterioros será responsabilidad para el comprador. Si querés anotarte y ofertar por estos celulares Samsung, estos son los pasos básicos: La subasta se realiza de forma totalmente electrónica, por lo que no es necesario presentarse en persona, aunque existe la posibilidad de ver los equipos de forma presencial en horarios y fechas previas indicadas por el banco. Al participar es clave tener en cuenta varios factores que pueden influir en el resultado y en tus costos finales: