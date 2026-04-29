En 1982, Steve Jobs tenía 27 años y ya era el cofundador de Apple Computer, la empresa que había lanzado el Apple II y estaba en pleno desarrollo del Macintosh. Ese año, la Academia de Logros de Estados Unidos —conocida como la Academy of Achievement— le otorgó el Premio Golden Plate, un reconocimiento que la institución entrega anualmente a figuras destacadas de distintos campos. Durante el acto, Jobs pronunció un discurso que en su momento pasó relativamente desapercibido pero que, décadas después de su muerte, fue rescatado y difundido ampliamente por su contenido sobre la naturaleza de la inteligencia. “Yo he reflexionado un poco sobre esto, y una de las cosas que me parece importante es que mucho tiene que ver con la memoria, pero también con la capacidad de alejarse un poco, como si estuvieras en una ciudad y pudieras ver todo desde el piso 80, mirando hacia abajo. Mientras otros intentan descubrir cómo ir del punto A al punto B leyendo esos mapas absurdos, tú puedes ver todo delante de ti", expresó Jobs. La metáfora del “piso 80” sintetiza una concepción de la inteligencia que se aparta de las definiciones académicas convencionales. En lugar de asociar la capacidad intelectual con la acumulación de datos, la velocidad de cálculo o la obtención de buenas calificaciones, Jobs propuso que lo que distingue a una mente capaz es la habilidad de tomar distancia de los problemas inmediatos para comprenderlos en un contexto más amplio. Jobs explicó en aquel discurso que esa capacidad de alejarse permite hacer conexiones que, desde esa perspectiva amplia, parecen obvias, pero que son inaccesibles para quien está inmerso en los detalles. También añadió una observación sobre las personas con ese tipo de inteligencia: “Las personas brillantes a menudo se sienten culpables, porque se les ocurren cosas que simplemente dicen ‘mira esto’, y otras personas les dan premios tontos y se sienten raros”. La ironía no era menor: lo decía precisamente en el contexto de una ceremonia en la que él mismo recibía uno de esos premios. La visión de Jobs sobre la inteligencia también incluía un componente diferenciador: no alcanza con ver el panorama desde lo alto si las conexiones que se establecen son las mismas que ya realizaron otros. Según él, lo valioso es vincular experiencias que nadie más haya relacionado antes. De lo contrario, la perspectiva elevada no produce ninguna ventaja real. El discurso de 1982 fue rescatado del archivo de la Academy of Achievement y comenzó a circular masivamente en redes sociales a partir de mediados de la década de 2020, generando millones de reproducciones en plataformas de video. La frase del “piso 80” se convirtió en una de las citas más compartidas sobre inteligencia y liderazgo, y dio lugar a análisis en publicaciones de management, psicología cognitiva y desarrollo profesional. Su vigencia, cuatro décadas después de pronunciada, radica en que apunta a una pregunta que ninguna tecnología ha resuelto: qué tipo de pensamiento produce ideas genuinamente nuevas. Steve Jobs fue un empresario y cofundador de Apple Inc., una de las compañías más influyentes en la industria tecnológica contemporánea. Nació en 1955 en Estados Unidos y fue una figura clave en el desarrollo de productos como la computadora personal Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. Su enfoque combinó diseño, tecnología y experiencia de usuario, lo que contribuyó a redefinir varios sectores del mercado. Tras un período fuera de la empresa, regresó a Apple en 1997 y lideró su transformación en una de las compañías más valiosas del mundo. Jobs murió en octubre de 2011 a los 56 años, a causa de un cáncer de páncreas. Dejó una empresa valorada en cientos de miles de millones de dólares y una serie de reflexiones sobre creatividad, diseño y pensamiento que continúan siendo referenciadas en ámbitos que van mucho más allá del mundo tecnológico.