Sócrates, sobre la verdadera amistad: “Ningún otro bien es tan universalmente útil como un buen amigo”. Fuente: Shutterstock

La figura de Sócrates continúa despertando interés más de dos mil años después de su muerte. Aunque el filósofo ateniense no dejó obras escritas, sus enseñanzas fueron recogidas por discípulos como Jenofonte y Platón, quienes permitieron que muchas de sus ideas llegaran hasta la actualidad.

Entre las reflexiones que con mayor frecuencia se le atribuyen aparece una sobre el valor de la verdadera amistad. Si bien suele difundirse como una cita textual, en realidad se trata de una paráfrasis de un pasaje de los Memorabilia de Jenofonte, donde el filósofo compara el valor de un buen amigo con cualquier posesión material.

La idea sigue despertando interés porque, más allá de su origen en la Antigua Grecia, plantea una reflexión que continúa vigente: la importancia de construir relaciones de confianza y reciprocidad frente a una sociedad que muchas veces prioriza los bienes materiales.

Sócrates y la verdadera amistad: qué significa la frase atribuida al filósofo

Según Jenofonte, en los Memorabilia (libro II, capítulo 4), Sócrates sostenía una idea que suele resumirse con la paráfrasis: “Ningún otro bien es tan universalmente útil como un buen amigo”. No se trata de una cita textual, sino de una forma de expresar el sentido de una pregunta retórica que aparece en la obra.

En ese pasaje, el término griego “pánchrēston” puede traducirse como “útil para todo”. A partir de esa expresión, Jenofonte presenta a Sócrates defendiendo que un buen amigo posee un valor superior al de cualquier bien material, ya que puede brindar ayuda, consejo y apoyo en circunstancias muy diversas.

Aunque Sócrates no dejó obras escritas, sus enseñanzas fueron recogidas por discípulos como Jenofonte y Platón. (foto: archivo).

El filósofo desarrolla esta idea comparando al amigo con otras posesiones apreciadas en su época, como caballos, animales de trabajo o bienes de valor. La conclusión es que ninguna de ellas resulta tan beneficiosa para la vida cotidiana como una amistad verdadera.

La intención del texto no era convertir la amistad en una relación de interés, sino destacar que las personas suelen cuidar con mayor dedicación sus pertenencias que a quienes pueden acompañarlas durante toda la vida.

La amistad según Sócrates y Jenofonte: una enseñanza que aún conserva vigencia

El mismo libro de los Memorabilia desarrolla otra idea complementaria: para tener un buen amigo también es necesario ser un buen amigo. Jenofonte muestra a Sócrates defendiendo que la amistad solo puede sostenerse mediante la reciprocidad, la honestidad y la virtud compartida.

Esa visión práctica diferencia al Sócrates de Jenofonte del que aparece en algunos diálogos de Platón, donde la amistad suele analizarse desde una perspectiva más filosófica y abstracta. En cambio, Jenofonte pone el foco en las acciones concretas que fortalecen los vínculos entre las personas.

En tiempos más recientes, investigaciones sobre apoyo social también han destacado la importancia de las relaciones cercanas. La American Psychological Association (APA) señala que contar con una red de apoyo de calidad contribuye a afrontar mejor el estrés y se asocia con un mayor bienestar psicológico.

Por ese motivo, la enseñanza atribuida a Sócrates continúa despertando interés. Aunque la frase más conocida sea una paráfrasis del texto de Jenofonte y no una cita literal del filósofo, la idea central permanece vigente: un buen amigo puede convertirse en uno de los bienes más valiosos que una persona construye a lo largo de su vida.