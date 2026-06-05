Las recetas proteicas ganaron se volvieron muy populares en los últimos años. Estas tostadas de avena con queso son de las más elegidas por ser preparadas en minutos y necesitar de pocos ingredientes .

Además de ser nutritivas y sabrosas, son económicas y pueden hacerse en cantidad para tener garantizado un desayuno o una merienda sana.

Por qué estas tostadas son tan nutritivas

Esta receta es contiene grandes cantidades de proteínas porque contiene huevos, uno de los alimentos más ricos en nutrientes.

Además, en lugar de utilizar harina ocupa avena, uno de los pocos cereales ricos en proteínas. La clave, además, es el queso reggianito, el cual es elegido por muchos deportistas por su aporte nutricional.

Qué necesitamos para las tostadas

100 gramos de avena instantánea o tradicional.

2 huevos.

80 gramos de queso reggianito.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Sal y pimienta al gusto.

Opcional: orégano, ajo en polvo o semillas.

Preparación de las tostadas

Para preparar las tostadas proteicas de avena y queso en minutos se deben seguir los siguientes pasos:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la avena, los huevos y el queso rallado en un recipiente. Incorporar el polvo para hornear y los condimentos elegidos. Revolver hasta obtener una preparación homogénea. Formar pequeñas tostadas sobre una placa para horno. Cocinar durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén doradas. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de servir.

Cuántas calorías aporta esta preparación

En caso se divida en cuatro porciones, es decir cuatro panes, tan solo se ingerirán 200 calorías por porción con 15 proteínas.

Su valor nutricional por porción es el siguiente: