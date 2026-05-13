El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 13 de mayo de 2026. El clima en España estará marcado por un flujo húmedo del norte. En la mitad norte, se presentarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el área cantábrica, Pirineos y nordeste de Cataluña. Por la tarde, se formará abundante nubosidad, lo que generará chubascos con tormenta en el Sistema Central y el sur de la Ibérica. En Baleares, se esperan intervalos nubosos y posibilidades de chubascos en su extremo norte. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y Baleares, mientras que en el resto habrá ascensos. Predominará el viento de componente oeste con intervalos fuertes en algunas zonas. El clima en Madrid será nuboso, con chubascos ocasionales y temperaturas entre 7 y 20 grados. En Andalucía, se esperan cielos nublados por la mañana en la vertiente atlántica, con posibilidad de lluvias débiles por la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados y un mínimo de 7 grados, con vientos flojos del oeste. El clima en Cataluña estará marcado por un cielo nuboso en el tercio oriental y poco nuboso en la mitad sur. Se prevén chubascos y posibles tormentas en el tercio oriental, además de precipitaciones en el Valle de Arán y en la mitad norte por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 26 grados, con un descenso generalizado. Vientos flojos del norte en el Pirineo y de dirección variable en el resto, con rachas fuertes en el sur de Tarragona. En Aragón, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana en los Pirineos, con nubosidad en aumento a medida que avance la tarde, especialmente en el sistema Ibérico, donde se podrían presentar chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 21 grados de máxima, con un descenso en las máximas y viento flojo del noroeste, más moderado en el Valle del Ebro durante el día. El clima en Asturias se presenta con cielos nubosos, claros al final del día y probables nieblas en zonas elevadas. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 8 grados, con ligeros descensos en las mínimas. Los vientos serán flojos, cambiando de dirección a lo largo del día. En Menorca y el norte de Mallorca, intervalos nubosos con algún chubasco ocasional, tendiendo a poco nuboso; en el resto del archipiélago, cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o descenso diurno y viento flojo a moderado del norte, girando a suroeste. Se esperan intervalos nubosos, predominando nubes altas en las islas más orientales y nubosidad de evolución en las occidentales. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en La Palma. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados, con vientos flojos a moderados del noreste, girando a norte por la tarde y suroeste moderado a fuerte en las cumbres centrales de Tenerife. Cielo poco nuboso por la mañana y chubascos con tormenta en el norte de Castellón por la tarde, con temperaturas entre 8 y 28 grados. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y nubes de evolución durante el día, tendiendo a poco nuboso en el suroeste al final de la jornada. Habrá precipitaciones débiles y la posibilidad de chubascos acompañados de tormentas, especialmente en el tercio sur por la tarde. Se prevén brumas y bancos de niebla en las montañas y mesetas occidentales. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 2 grados y máximas de 20 grados, con vientos flojos o moderados del oeste y el norte. El clima estará marcado por intervalos nubosos que irán despejándose al final del día. Se esperan brumas y bancos de niebla en el nordeste y la mitad occidental, además de posibles chubascos y tormentas en Guadalajara, norte de Cuenca y zonas montañosas de Toledo. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 24 grados de máxima, con un ligero ascenso en la mitad este. El viento será flojo del oeste, con intervalos moderados en el sureste. En Madrid habrá cielos poco nubosos, vientos flojos de poniente con intervalos moderados y temperaturas con pocos cambios: máxima de 22 y mínima de 15 grados. En Melilla predominarán cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios (mínima 16 °C y máxima 22 °C) y poniente flojo a moderado. Cielos nubosos con probables nieblas, precipitaciones débiles y temperaturas entre 7 y 18 grados, con vientos flojos que incrementarán en intensidad. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con temperaturas entre 6 y 15 grados, probables nieblas y lluvias en la mitad norte y vientos flojos del norte. En La Rioja, nuboso con posibles nubes de evolución y precipitaciones débiles, sobre todo en la sierra, brumas matinales en montaña, temperaturas sin cambios y viento del noroeste moderado con alguna racha fuerte.