El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de un nuevo frente de inestabilidad que impactará sobre el sur argentino y dejará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un brusco cambio de tiempo en distintas localidades de Chubut. El fenómeno comenzará entre el jueves y el viernes y podría extenderse durante casi 48 horas consecutivas. Según el pronóstico oficial, las condiciones más inestables se concentrarán en zonas de La Pampa, en el departamento Escalante, donde se esperan tormentas, cielo cubierto y fuertes ráfagas de viento. El período más complicado comenzará durante la jornada del jueves 7 y continuará gran parte del viernes 8. Para esos días, el SMN prevé: Además, las condiciones estarán acompañadas por viento sostenido de entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A partir del sábado comenzaría una mejora gradual del tiempo, aunque el frío seguirá presente en gran parte de la región. Las temperaturas máximas apenas rondarán entre los 7°C y 9°C durante el fin de semana, mientras que las mínimas podrían ubicarse cerca de 1°C en algunas localidades. El cielo continuará parcialmente nublado entre el sábado y el martes, aunque sin probabilidades importantes de precipitaciones. Además de las lluvias, el otro fenómeno que preocupa es la intensidad de las ráfagas. El pronóstico marca velocidades que podrían superar los 60 km/h e incluso acercarse a los 80 km/h en algunos momentos del jueves y viernes. Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas abiertas y sectores con poca visibilidad. Frente al avance del sistema frontal, especialistas recomiendan: