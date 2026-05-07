El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé un clima pesado en gran parte del país para este jueves. El reporte oficial indica que continuará la temporada de lluvias, con vientos intensos e incluso fuertes tormentas en algunas zonas. Estas condiciones obligan a extremar precauciones, sobre todo en regiones donde los fenómenos meteorológicos adversos serán especialmente intensos. Por ello, se recomienda mantenerse al tanto de los reportes del Ideam a nivel nacional. Conoce las advertencias de las autoridades y evita inconvenientes ante la posible caída de granizo. En esta línea, ten en cuenta el listado de las zonas afectadas. Para este día, se pronostican lluvias en el sur y oriente de la región Caribe, así como en el norte y oriente de la región Andina y en varias zonas de la Pacífica y la Orinoquía, mientras que en la Amazonía la tendencia es a que vayan disminuyendo. En la región Andina, se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda y Quindío. En Bogotá, las lluvias más fuertes se esperan al inicio de la semana, sobre todo en sectores del occidente de la ciudad. La temperatura mínima estará cerca de los 11 °C y la máxima alrededor de los 19 °C. El ingreso de humedad provocará precipitaciones en distintas zonas: Estas lluvias podrían acompañarse de: Ante el pronóstico vigente, se aconseja: