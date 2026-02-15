El Ministerio de Seguridad Nacional informó la detención de Milton I. Tolomeo, identificado en un comunicado oficial de la dependencia como “el anarquista de la molotov”, acusado de haber lanzado artefactos incendiarios contra las fuerzas federales durante la manifestación contra la reforma laboral que el miércoles 11 de febrero derivó en graves incidentes frente al Congreso.

Según la gacetilla oficial, la detención se concretó en la provincia de Buenos Aires tras una investigación de la Policía Federal Argentina basada en el análisis de imágenes que permitieron establecer su “participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo molotov contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad”.

“El detenido fue identificado tras un exhaustivo análisis de imágenes”, indicó el Ministerio, y precisó que el procedimiento incluyó un allanamiento en su domicilio, ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6. Allí se secuestraron “vestimenta utilizada durante el ataque, bidones con combustible, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el operativo a través de un video difundido en sus redes sociales y volvió a calificar los hechos como un intento de desestabilización institucional. “Todos lo vimos el miércoles, cuando lanzaba la bomba molotov, con un único objetivo: sembrar caos y desestabilizar el orden institucional”, afirmó.

“Dijimos que lo íbamos a encontrar y lo encontramos. El DFI de la Policía Federal Argentina analizó imágenes, lo investigó, y el sábado a la noche fue detenido en Avellaneda. Este terrorista ahora está preso y quedará aislado en alto riesgo”, agregó la funcionaria. Y cerró: “Tolerancia cero contra violentos y terroristas, porque en Argentina el que las hace, las paga”.

En el envío para la prensa el Ministerio de Seguridad compartió, además de imágenes en foto y video de la detención, otras fotos donde se muestra, prolijamente doblado y al parecer, limpio, el pantalón que habría usado el detenido para participar de los incidentes y-en un acto de suprema distracción del denunciado- hasta los bidones de combustible que se supone usó para armar el dispositivo incendiario. También se puede observar un pañuelo verde, el emblemático símbo de quienes se movilizaron los ultimos años para obtener la aprobación de la ley de despenalización del aborto.

La detención se produjo pocos días después de que el Gobierno presentara una denuncia penal ante la Justicia Federal por atentado al orden constitucional y actos de terrorismo, en la que sostuvo que los disturbios frente al Congreso buscaron “atemorizar a la población” e “inhibir el funcionamiento del Poder Legislativo”.

Los incidentes de este miércoles pasado en Congreso se produjeron en el marco de una movilización convocada frente al Congreso de la Nación Argentina, mientras el oficialismo avanzaba, en el Senado, con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias. El proyecto, uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno, busca modificar el esquema de contratación, reducir costos laborales y reformular aspectos claves de las relaciones laborales en el país, y generó un fuerte rechazo de sectores sindicales, organizaciones sociales y partidos de izquierda.

La marcha reunió a manifestantes que se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo desde las primeras horas de la tarde, en una jornada que combinó protestas pacíficas con episodios de violencia. Con el correr de las horas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques con piedras y bombas molotov, uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, y un saldo de efectivos heridos y manifestantes detenidos, en un operativo que el Gobierno calificó como una respuesta ante hechos destinados a alterar el orden público y condicionar el funcionamiento institucional.

El episodio evoca antecedentes recientes de la política argentina, en particular la figura del llamado “gordo mortero”, un militante de izquierda que fue detenido tras los incidentes de diciembre de 2017 durante el tratamiento de la reforma previsional, cuando utilizó un artefacto casero para lanzar fuegos artificiales contra la policía. Aquella protesta, que terminó con decenas de heridos y detenidos, marcó un punto de inflexión en el clima político del gobierno de Mauricio Macri, pocos meses después de su triunfo en las elecciones legislativas de medio término.