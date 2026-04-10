Una nueva tendencia llegó a las cocinas para quedarse. Cada vez son más las personas que dejan de lado las tradicionales alacenas para instalar despensas modernas tipo repisas, una solución de guardado más funcional que se volvió tendencia este año. El reinado de las alacenas de toda la vida parece haber llegado a su fin. Estos muebles grandes y pesados suelen estar en todos los hogares para el guardado. Sin embargo, las despensas modernas tipo repisas se volvieron populares por ser módulos altos con estantes abiertos que se adaptan a las necesidades de las cocinas actuales: más orden, más espacio y una estética más limpia. Una de sus principales ventajas en la gran amplitud visual que aportan, lo que mejora la organización y hacen que acceder a las cosas guardadas sea más fácil. No hace falta ni remover las cosas ni subirse a sillas para acceder. En la misma línea, la estética resulta más cómoda a la vista. Se trata de estantes simples con diseño liviano que permiten dar mayor protagonismo al diseño de las paredes. Otro de sus beneficios es su fácil instalación, solo se necesitará de perforar para colocar los tarugos y los tornillos para hacer ver la cocina más grande. Al momento de cambiar la alacena, se debe tener en cuenta que las repisas no cuentan con la misma resistencia de peso que las alacenas tradicionales. Es por esto que se debe evitar poner demasiados objetos pesados juntos porque pueden aflojarse o caerse. En la misma línea, es fundamental que estén bien fijadas a la pared con tarugos y tornillos adecuados según el material (ladrillo, durlock, entre otros). Su concepto abierto, si bien da sensación de amplitud, pueden estar más expuestos al polvo, por lo que conviene limpiarlas seguido para evitar acumularlo. Las nuevas tendencias en el diseño de interiores llegaron para quedarse y los estantes tipo repisa se consolidaron como una tendencia para el hogar. Son ideales para cocinas con espacios reducidos porque hacen ver el espacio más grande.