A más de tres décadas de la masacre de Flores, uno de los crímenes que generó mayor conmoción en la Argentina, llega a la pantalla de la mano de Juan José Campanella el testimonio del único sobreviviente: Matías Bagnato.

El documental que llega a HBO Max durante la tercera semana de octubre pondrá el foco en el hijo mayor de la familia que fue asesinada en 1994 por un incendio intencional que destruyó su casa.

La serie reconstruirá el ataque, al mismo tiempo que repasará la investigación judicial y las secuelas que marcaron la vida de Bagnato.

La masacre de Flores: cuándo se estrena la serie y dónde verla

La serie documental La masacre de Flores llega a HBO Max el próximo 22 de octubre . La docuserie, producida por 100 bares, la compañía vinculada a Juan José Campanella, tendrá 3 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.

La dirección está a cargo de Augusto Tejada, mientras que Campanella participa como productor ejecutivo y tendrá un rol importante en pantalla, ya que compartirá conversaciones con Bagnato para reconstruir los distintos momentos de la historia.

El documental combinará el relato del sobreviviente con material de archivo, testimonios y voces que estuvieron vinculadas al expediente judicial. Cabe destacar que la propuesta no se limitará al hecho en sí mismo, sino que también abordará el impacto que tuvo el crimen y las secuelas que dejó para Bagnato perder a toda su familia.

¿Qué pasó en la masacre de Flores y quiénes fueron las víctimas?

Matías Bagnato, en un fragmento del documental "La masacre de Flores". (Foto: HBO Max) HBO Max

El 17 de febrero de 1994 se produjo uno de los crímenes más atroces de la historia argentina. Durante la madrugada de esa fecha, un incendio intencional destruyó la vivienda del barrio porteño de Flores donde vivía Matías Bagnato junto a su familia. En el lugar murieron sus padres, José Bagnato y Alicia Plaza; sus hermanos Fernando y Alejandro; y Nicolás Borda, amigo de uno de ellos.

La investigación judicial determinó que el responsable fue Fructuoso Álvarez González, un hombre vinculado a la familia y exsocio del padre de José Bagnato. De acuerdo a la investigación que se llevó adelante, se determinó que el crimen estuvo vinculado a un conflicto económico derivado de una sociedad comercial que había fracasado.

Previamente al ataque a Álvarez González, la propia familia de Bagnato lo había denunciado por distintos episodios de violencia y amenazas. Al momento del incendio, el único que pudo escapar con ayuda de los vecinos fue Matías, convirtiéndose en el único sobreviviente.

El acusado recibió en noviembre de 1995 una condena a prisión perpetua. Tras permanecer detenido y atravesar un proceso de extradición a España, regresó en 2011 a la Argentina. Falleció en 2023 mientras cumplía la condena.

¿Cómo será el documental de Matías Bagnato con Juan José Campanella?

Juan José Campanella es el productor ejecutivo de la serie "La masacre de Flores", que se estrenará en HBO Max el próximo 22 de octubre. (Foto: HBO Max) HBO Max

La docuserie que reconstruirá La masacre de Flores se basará en documentos, archivos y testimonios de personas que participaron en la investigación o siguieron el expediente.