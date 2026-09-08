Se aproxima una tormenta de agua helada este martes 8 de septiembre: ingresan lluvias con nieve y fuertes ráfagas de viento en Mendoza.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una jornada de martes 8 marcada por la llegada de fuertes vientos acompañados por un descenso en la sensación térmica. La mañana tendrá vientos, mientras que en la noche llegarán nevadas con una ola de frío extremo.

La provincia experimentará condiciones meteorológicas diversas según la localidad y cambiarán conforme pase el día. Las localidades cordilleranas experimentarán mínimas de hasta -13 acompañadas de nieve, mientras que en el área metropolitana la máxima estará en 20°.

Dónde nevará este martes 8 de septiembre en Mendoza

El pronóstico para la localidad cordillerana de Punta de Vacas anticipa una jornada marcada por mínimas de 13° durante la madrugada. Conforme pasen las horas, el sol traerá el calor para dar paso a una máxima de 5° durante la tarde.

La tarde estará marcada por un cambio en el tiempo por la llegada de lluvias con vientos fuertes. Por la noche, llegará la nieve que podría generar complicaciones para trasladarse por la localidad, por lo que se recomienda estar atento a la evolución de las condiciones.

Se aproxima una tormenta de agua helada este martes 8 de septiembre: ingresan lluvias con nieve y fuertes ráfagas de viento en Mendoza. Gemini.

Fuertes ráfagas de viento en Mendoza por la tarde

Por la tarde llegarán fuertes vientos a Mendoza, según el SMN. Las ráfagas golpearán principalmente las localidades de Tunuyan, San Carlos y Malargüe.

En Uspallata los vientos estarán acompañados de algunas precipitaciones a lo largo de la tarde.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Mendoza el martes

El clima en la Ciudad de Mendoza este martes 8 se mantendrá fresco durante la mañana con mínimas de 7°, pero conforme pasen las horas alcanzará los 20° con cielo despejado. Por la tarde podrían aparecer ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias.