En el presente, hay más de 40 variantes reales y documentadas del nombre del viejito de los regalos. (Foto: Pixabay).

Cada diciembre, millones de niños esperan la llegada de Papá Noel. Pero, ¿sabías que esa misma figura, con su barba blanca y traje rojo, tiene decenas de identidades, nombres y leyendas que cambian drásticamente de un país a otro?

La historia del viejito que reparte regalos en trineo es un viaje de 1700 años, que parte de un santo católico en la actual Turquía hasta convertirse en un ícono global de las compras y la alegría. Detrás del famoso Papá Noel que conocemos, hay un verdadero abanico de nombres y tareas.

¿Cuál es el origen de Papá Noel?

El origen de la leyenda es el obispo San Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV en la provincia romana de Licia (hoy Turquía). La leyenda más famosa cuenta que salvó a tres jóvenes de ser vendidas como esclavas al dejar caer bolsas de oro por la chimenea para que su padre pagara sus deudas.

La transformación holandesa

Cuando esta tradición llegó a los Países Bajos, el nombre se convirtió en Sinterklaas (una contracción de Sint Nicolaas). Este personaje no usa trineo, sino que llega en barco desde España y reparte regalos el 5 de diciembre.

El nacimiento de Santa Claus

Los inmigrantes holandeses llevaron a su Sinterklaas a la colonia de Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York). Allí, la pronunciación neerlandesa se fue deformando y, con la ayuda de la poesía y la literatura estadounidense del siglo XIX, nació el nombre que dominaría el mundo: Santa Claus.

El Santa Claus estadounidense absorbió elementos de otras figuras europeas (como el Father Christmas británico) y se estandarizó su imagen con el trineo, los renos y el Polo Norte como residencia.

¿Por qué en Argentina decimos Papá Noel?

A diferencia de muchos países de la región que adoptaron el fonema inglés (Santa Clós en México, Puerto Rico o Cuba), en Argentina, y también en España, Francia y Brasil, usamos la versión Papá Noel, que proviene directamente del francés Père Noël y literalmente significa “Padre de la Navidad”.

Nombres de Papá Noel según país, lengua y tradición

En el presente, hay más de 40 variantes reales y documentadas.

Europa

Papá Noel – Español (América Latina y España, aunque en España compite con los Reyes Magos).

Santa Claus – EEUU, Canadá.

Saint Nicholas / St. Nick / St. Nicholas – Países angloparlantes.

Father Christmas – Reino Unido, Irlanda.

Père Noël – Francia.

Babbo Natale – Italia.

Weihnachtsmann – Alemania.

Kerstman – Países Bajos (versión moderna, distinta de Sinterklaas).

Sinterklaas – Países Bajos y Bélgica (origen histórico del Santa moderno).

De Kerstman – Flandes (Bélgica).

Pai Natal – Portugal.

Jõuluvana – Estonia.

Joulupukki – Finlandia.

Julenissen – Noruega.

Jultomten – Suecia.

Julemanden – Dinamarca.

Nadal / Pare Noel – Cataluña.

Olentzero – País Vasco (figura navideña que en algunas variantes entrega regalos).

Apalpador – Galicia (figura tradicional que a veces reemplaza a Papá Noel).

Ded Moroz (Дед Мороз, “Abuelo del Hielo”) – Rusia, Ucrania, Bielorrusia.

Did Moroz – Variantes ucranianas.

Moș Crăciun – Rumania y Moldavia.

Mikulás – Hungría.

Mikołaj / Święty Mikołaj – Polonia.

Svatý Mikuláš – República Checa.

Svätý Mikuláš – Eslovaquia.

Szent Miklós – Hungría (versión religiosa).

Djed Mraz – Serbia, Croacia, Bosnia (influencia yugoslava).

Daidaín na Nollag – Irlanda gaélica.

América

Santa Claus – EEUU, Canadá.

Kris Kringle – EEUU (evolución de “Christkindl”).

Saint Nick – EEUU.

Sudamérica y el Caribe

Papá Noel – Argentina, Perú, Uruguay, México, etc.

Niño Dios / Niño Jesús – Colombia, Costa Rica, Guatemala (no es Papá Noel, pero cumple su función).

Viejito Pascuero – Chile.

San Nicolás – Variantes en América Latina.

África

Father Christmas / Santa Claus – Sudáfrica.

Père Noël – África francófona (Senegal, Costa de Marfil, Congo, etc.).

Papa Noël – Variantes en África occidental francófona.

Santa Claus – Nigeria, Kenia, Ghana, etc.

Asia

Shengdan Laoren (圣诞老人, “Viejo de Navidad”) – China.

Hoteiosho – Japón (inspirado en un dios budista, figura navideña alternativa).

Santa-san (サンタさん) – Japón, versión moderna.

Santa Kuroosu – Japón (サンタクロース, fonético de “Santa Claus”).

Noel Baba – Turquía.

Oceanía