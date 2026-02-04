Existen fechas en el calendario que, más allá de la rutina, se convierten en momentos estratégicos para el mantenimiento del hogar. El próximo 17 de febrero es una de ellas.

Aunque el vinagre es un aliado conocido en cualquier despensa, aplicarlo en esta fecha específica tiene un motivo que combina la efectividad natural con una tradición milenaria de renovación.

¿Por qué limpiar con vinagre el 17 de febrero?

El 17 de febrero no es un día cualquiera: es la víspera del Año Nuevo Chino. En la cultura oriental, las horas previas al cambio de ciclo son sagradas para realizar lo que se conoce como “limpieza de primavera”.

El uso del vinagre en esta fecha específica no responde solo a una cuestión de higiene, sino a un ritual de purificación.

Se cree que el vinagre tiene la capacidad química y vibratoria de “cortar” con las malas rachas y las energías estancadas del año que se va.

Hay un motivo por el cual el frenesí ocurre el 17 y no el 18. Según la tradición, está estrictamente prohibido limpiar durante el primer día del Año Nuevo.

Limpieza con vinagre: qué rincones de la casa priorizar en el Año Nuevo Chino

Si no tenés tiempo de hacer una limpieza integral, el protocolo del 17/2 exige enfocarse en los puntos por donde la energía entra, circula y se refleja. Estos son los sectores críticos:

El umbral y la puerta de entrada

Es el sector más importante de todos. En el Año Nuevo Chino, la suerte “golpea la puerta”. Si el acceso está cargado de polvo o energía vieja, las oportunidades pasan de largo.

Mezclá agua tibia con un buen chorro de vinagre blanco y repasá el marco, el picaporte y ambos lados de la hoja de la puerta.

Ventanas y espejos: Los ojos del hogar

Los vidrios representan tu visión del futuro. Si están sucios, tu capacidad para ver oportunidades en el nuevo año será nula.

El vinagre es el mejor aliado para eliminar la película de suciedad sin dejar vetas, permitiendo que la luz del nuevo ciclo inunde tus ambientes.

La cocina (especialmente las hornallas)

La cocina es el motor de la abundancia. Una cocina sucia el 17/2 simboliza carencia.

Usá el vinagre para desengrasar a fondo la zona de cocción. Dejar este sector brillante atrae prosperidad y salud para la familia durante el Año del Caballo.

Año Nuevo Chino: cuándo empieza y cuándo termina

El Año Nuevo chino comienza el 17 de febrero de 2026 y termina el 3 de marzo de 2026 cuando se celebra el Festival de los Faroles, que marca el cierre de la celebración.

Este nuevo ciclo corresponde, según la astrología china, al Caballo de Fuego. Este signo suele relacionarse con períodos marcados por transformaciones rápidas, decisiones importantes, surgimiento de nuevos proyectos y movimientos con mucha energía, aunque también puede traer tensiones o conflictos si no se controla el temperamento.