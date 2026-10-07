En un fragmento difundido por BBC Radio 2 en 2025, Robert De Niro contó que mantiene el ejercicio como parte de su rutina y explicó que la frecuencia de sus entrenamientos depende de sus compromisos profesionales.

“Para mí, la clave es la constancia. No se trata de hacerlo de vez en cuando, sino de mantener la regularidad.”, afirmó el actor -que actualmente tiene 83 años, pero en ese momento tenía 81-

Consultado sobre la frecuencia con la que entrena, el actor explicó que no sigue una cantidad fija de sesiones, sino que adapta su actividad a sus compromisos profesionales.

“Tres, o tal vez cinco o seis. Incluso puedo hacerlo diez días seguidos. Depende de lo que esté haciendo profesionalmente en ese momento”, señaló.

Por qué tomó a los bailarines como referencia

De Niro contó que su manera de entender el entrenamiento cambió cuando cumplió 40 años. En ese momento eligió observar la disciplina de los bailarines como modelo para mantenerse en forma.

“Cuando cumplí 40 años decidí tomar como referencia a los bailarines. Ellos trabajan, practican y entrenan. La única manera de mantenerse en forma es entrenando con constancia”, explicó.

Robert De Niro, una leyenda de Hollywood que sigue vigente a los 83 años

Robert De Niro construyó una de las carreras más reconocidas de Hollywood a lo largo de más de cinco décadas. Su trayectoria quedó especialmente ligada a sus trabajos con el director Martin Scorsese, con quien realizó películas como Taxi Driver, Toro salvaje, Buenos muchachos y El rey de la comedia.

El actor también protagonizó El Padrino II, película por la que obtuvo su primer premio Oscar como mejor actor de reparto. Años después volvió a recibir la estatuilla, esta vez como mejor actor, por su interpretación del boxeador Jake LaMotta.

A diferencia de otras figuras de su generación, De Niro continúa trabajando frente a las cámaras y participando de nuevos proyectos. En los últimos años también amplió su presencia en televisión y en producciones de plataformas de streaming, mientras mantiene una agenda vinculada al cine.