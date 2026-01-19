Como todos los años, Río Negro es uno de los destinos imperdibles para compartir las vacaciones de verano con amigos o en familia. Con alternativas para todos los gustos, desde los exuberantes paisajes de la Cordillera de los Andes hasta las extensas playas de su Costa Atlántica, la provincia despliega una diversidad geográfica única que invita a recorrer increíbles lugares y disfrutar de su gastronomía patagónica.

Al pie de la Cordillera, Bariloche y El Bolsón se posicionan cada año entre los destinos de montaña más elegidos por el turismo a nivel nacional. Respirar la naturaleza en apacibles caminatas por el bosque, relajarse a orillas de alguno de sus imponentes lagos, degustar de los chocolates más ricos del país o la excelente conectividad de su aeropuerto internacional, son algunos de los atractivos que hacen única a la ciudad de Bariloche. A 120 km de distancia, quienes eligen El Bolsón se dejan seducir además por su inigualable estilo de vida que conjuga cocina de autor, cervezas artesanales y una amplia variedad de actividades de turismo aventura como el rafting, el trekking o el parapente.

En la Costa Atlántica, Río Negro resguarda una serie de playas tan diversas como increíbles. Las Grutas es una de las más reconocidas a nivel nacional por sus aguas cálidas y cristalinas que combinan a la perfección con una amplia infraestructura y actividades como el avistaje de fauna marina, el buceo o las míticas Salinas del Gualicho.

Punta Perdices es una playa de 3000 metros en Río Negro, famosa por sus aguas cristalinas (Fuente: Las Grutas Turismo / Facebook)

A pocos kilómetros, Punta Perdices y Las Conchillas, son sitios agrestes y encantadores que se destacan por sus aguas color turquesa y la arena tapizada por caracoles blancos que albergan una belleza inigualable sobre la costa del golfo San Matías. A poco más de cien kilómetros de Las Grutas, se encuentra Playas Doradas, un balneario inmerso en un paisaje mágico generado por sus finas arenas que dan lugar a un bellísimo reflejo dorado, donde los más aventureros encontrarán el sitio ideal para practicar deportes como el kitesurf, el sandboard, o la pesca deportiva a orillas del mar.

“Nuestros centros turísticos están más activos que nunca, con una muy buena ocupación, y seguimos trabajando en la prevención para que cada vez más argentinos puedan disfrutar de nuestra maravillosa riqueza de paisajes y propuestas de verano para toda la familia” dice Diego Piquín, Director ejecutivo de la agencia de turismo de la provincia de Río Negro.