Resultados del Telekino del 31 de agosto: quién ganó el pozo de $ 1700 millones
Con un pozo multimillonario y múltiples chances de ganar, el Telekino sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos.
Este domingo 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo el sorteo 2391 del Telekino, uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Con un pozo estimado de $ 1700 millones, cientos de miles de jugadores esperaban con ilusión coincidir con los 15 números ganadores.
La transmisión oficial se realizará por Canal 7 TV Pública y, además, a través del canal de YouTube de Telekino.
Resultados del sorteo del Telekino hoy domingo 31 de agosto
Los ganadores del Telekino 2391 se darán a conocer a las 17.15. Asimismo, también se sortearán importantes premios extra para el ganador, como un auto 0km, un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas y una casa estilo americana.
Resultados del sorteo Rekino hoy domingo 31 de agosto
Los ganadores del Rekino 2391 también se darán a conocer desde las 17:15. Se trata de una segunda oportunidad para ganar.
Cómo se juega al Telekino
Participar del Telekino es muy simple. Cada cartón contiene 15 números aleatorios del 01 al 25.
Durante el sorteo, se extraen 15 bolillas, y si un jugador acierta todos los números, gana el pozo acumulado. También hay premios para quienes aciertan 14, 13, 12 o 11 números.
Jugá con responsabilidad
Como todo juego de azar, el Telekino puede generar entusiasmo, pero también riesgos si no se juega con límites claros. Algunas recomendaciones:
Establecé un presupuesto para cada sorteo y no te salgas de él.
No juegues esperando "recuperar" lo perdido.
Disfrutalo como entretenimiento, no como una fuente garantizada de ingresos.
