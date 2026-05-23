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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 22 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8284 (La Iglesia).

 1°8284 11°4100 
 1032  12°7524
 3°1181  13°5591 
 9854  14°0868 
 9988  15°3791 
 6°1456  16°6591
 6540  17°3592 
 4475  18°9203 
 0759  19°0859 
 10°8283 20°5818 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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