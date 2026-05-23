Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 22 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8284 (La Iglesia).

1° 8284 11° 4100 2° 1032 12° 7524 3° 1181 13° 5591 4° 9854 14° 0868 5° 9988 15° 3791 6° 1456 16° 6591 7° 6540 17° 3592 8° 4475 18° 9203 9° 0759 19° 0859 10° 8283 20° 5818

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.