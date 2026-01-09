Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9843 (Balcón).

1° 9843 11° 5365 2° 4399 12° 2146 3° 3103 13° 6551 4° 3168 14° 9235 5° 5341 15° 7485 6° 0785 16° 1695 7° 8911 17° 1482 8° 9831 18° 7325 9° 2389 19° 9352 10° 1309 20° 3053

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.