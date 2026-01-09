En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9843 (Balcón).

 1°9843 11°5365 
 4399  12°2146
 3°3103  13°6551 
 3168  14°9235 
 5341  15°7485 
 6°0785  16°1695
 8911  17°1482 
 9831  18°7325 
 2389  19°9352 
 10°1309 20°3053 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

