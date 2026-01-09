En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9843 (Balcón).
|1°
|9843
|11°
|5365
|2°
|4399
|12°
|2146
|3°
|3103
|13°
|6551
|4°
|3168
|14°
|9235
|5°
|5341
|15°
|7485
|6°
|0785
|16°
|1695
|7°
|8911
|17°
|1482
|8°
|9831
|18°
|7325
|9°
|2389
|19°
|9352
|10°
|1309
|20°
|3053
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.