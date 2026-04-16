La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 15 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 15 de abril de 2026. A la cabeza salió el 8543 (Balcón). La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números. La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.