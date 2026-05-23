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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 23 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9780 - La Bocha

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

 1°9780 11°5072
 9471  12°5356
 3°0537 13°1935 
 2412  14°4519 
 9250  15°2480 
 6°4635  16°3150
 9376  17°7727 
 6994  18°7964 
 6985  19°3383 
 10°9471 20°0487 

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele simbolizar enfoque y control: metas claras, competencia y necesidad de precisión.

Si "La Bocha" es un apodo o figura cercana, evoca recuerdos, identidad y pertenencia; también invita a pensar antes de actuar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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