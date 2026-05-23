En esta noticia ¿Qué significa soñar con la bocha?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 23 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9780 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

1° 9780 11° 5072 2° 9471 12° 5356 3° 0537 13° 1935 4° 2412 14° 4519 5° 9250 15° 2480 6° 4635 16° 3150 7° 9376 17° 7727 8° 6994 18° 7964 9° 6985 19° 3383 10° 9471 20° 0487

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele simbolizar enfoque y control: metas claras, competencia y necesidad de precisión.

Si "La Bocha" es un apodo o figura cercana, evoca recuerdos, identidad y pertenencia; también invita a pensar antes de actuar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.