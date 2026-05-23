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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 22 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8075 - El Payaso

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

 1°8075 11°0103
 3026  12°7173
 3°0230 13°6714 
 1845  14°8230 
 7588  15°1074 
 6°2735  16°9971
 0976  17°6771 
 5831  18°6792 
 3567  19°2620 
 10°5582 20°9604 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.

También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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