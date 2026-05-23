En esta noticia ¿Qué significa soñar con el payaso?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 22 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8075 - El Payaso

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

1° 8075 11° 0103 2° 3026 12° 7173 3° 0230 13° 6714 4° 1845 14° 8230 5° 7588 15° 1074 6° 2735 16° 9971 7° 0976 17° 6771 8° 5831 18° 6792 9° 3567 19° 2620 10° 5582 20° 9604

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.

También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.