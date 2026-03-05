En este miércoles, 4 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con Palito puede simbolizar la necesidad de simplicidad y claridad en la vida. Este sueño podría reflejar un deseo de deshacerse de complicaciones y volver a lo esencial. Además, Palito puede representar una figura de apoyo o guía. Soñar con él podría indicar que se busca orientación o ayuda en momentos de incertidumbre. El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.