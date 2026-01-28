En esta noticia

En este martes, 27 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9320 - La Fiesta

Te puede interesar

El río de “oro” que llama la atención de los turistas y se encuentra en un pueblito argentino con sólo 300 habitantes

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 27 de enero

 1°9320 11°5808
 7489  12°4630
 3°5775 13°1276 
 9382  14°3279 
 8773  15°3411 
 6°6014  16°3824
 1428  17°6701 
 7632  18°9516 
 1269  19°1426 
 10°0480 20°8848 

Te puede interesar

Inaugurarán el tren más rápido de América Latina: viajará a 350km/h y será el orgullo del continente

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos.

Además, puede indicar la necesidad de liberarse del estrés y las preocupaciones diarias. La Fiesta en los sueños sugiere un anhelo de diversión y conexión social.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

Te puede interesar

Inauguran un túnel clave bajo las vías del tren para destrabar el tráfico de la zona más transitada de la Ciudad: conectará dos barrios claves