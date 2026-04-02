Este miércoles, 1 de abril de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este miércoles, 1 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la conexión con la feminidad y la fuerza. Este sueño puede reflejar aspectos de la vida de la soñadora relacionados con la independencia y la autoexpresión. Además, la pierna en los sueños a menudo representa el camino que se está tomando en la vida. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar la necesidad de avanzar y tomar decisiones que fortalezcan el propio camino. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.