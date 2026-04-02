La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 1 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este miércoles, 1 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional. Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Este sueño invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo estas afectan nuestro camino hacia el éxito. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.