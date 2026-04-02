La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 1 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este miércoles, 1 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de cargas emocionales o situaciones incómodas en la vida diaria. Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar atrás lo que ya no sirve. Puede ser un indicativo de que es momento de cerrar ciclos y avanzar hacia nuevas etapas. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.