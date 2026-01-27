En esta noticia

En este lunes, 26 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9632 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero

 1°9632 11°5263
 3656  12°3738
 3°3086 13°9900 
 1799  14°4406 
 7386  15°3620 
 6°8873  16°8189
 8792  17°0816 
 6155  18°4046 
 1869  19°2014 
 10°4781 20°0647 

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

