En esta noticia
En este lunes, 26 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9632 - Dinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero
|1°
|9632
|11°
|5263
|2°
|3656
|12°
|3738
|3°
|3086
|13°
|9900
|4°
|1799
|14°
|4406
|5°
|7386
|15°
|3620
|6°
|8873
|16°
|8189
|7°
|8792
|17°
|0816
|8°
|6155
|18°
|4046
|9°
|1869
|19°
|2014
|10°
|4781
|20°
|0647
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.
Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.