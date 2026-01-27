En esta noticia ¿Qué significa soñar con dinero?

En este lunes, 26 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9632 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero

1° 9632 11° 5263 2° 3656 12° 3738 3° 3086 13° 9900 4° 1799 14° 4406 5° 7386 15° 3620 6° 8873 16° 8189 7° 8792 17° 0816 8° 6155 18° 4046 9° 1869 19° 2014 10° 4781 20° 0647

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.

Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.