En este martes, 27 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8932 - Dinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 27 de enero
|1°
|8932
|11°
|9266
|2°
|7341
|12°
|3478
|3°
|9874
|13°
|7707
|4°
|9874
|14°
|4357
|5°
|1693
|15°
|5469
|6°
|2737
|16°
|5454
|7°
|0537
|17°
|7490
|8°
|2980
|18°
|5073
|9°
|1282
|19°
|4342
|10°
|2787
|20°
|9308
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento personal.
Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le das a ti mismo y a tus habilidades. Puede ser una señal de que necesitas evaluar tus metas y aspiraciones en la vida.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.