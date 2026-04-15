Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 14 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día. En este martes, 14 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad o turbulencia del agua, puede reflejar sentimientos de calma o confusión en la vida diaria. Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y el renacer. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en alguna área de la vida. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.