Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto
Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la vespertina.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 0435 (Pajarito) y las letras son: K M Y Z.
|1°
|0435
|11°
|9613
|2°
|8979
|12°
|7556
|3°
|6728
|13°
|3524
|4°
|3477
|14°
|7995
|5°
|7392
|15°
|2288
|6°
|7844
|16°
|5049
|7°
|5869
|17°
|4533
|8°
|0260
|18°
|4876
|9°
|1296
|19°
|1238
|10°
|9049
|20°
|6804
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 29 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 8060 - La Virgen.
|1°
|8060
|11°
|7849
|2°
|0623
|12°
|7711
|3°
|5076
|13°
|7674
|4°
|1292
|14°
|9749
|5°
|5633
|15°
|7238
|6°
|4610
|16°
|7993
|7°
|3380
|17°
|3946
|8°
|4241
|18°
|4996
|9°
|8251
|19°
|9806
|10°
|2234
|20°
|4787
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones.
Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser interpretado como una señal de que algo importante está por llegar a tu vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino.
Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es vista como un símbolo de amor incondicional, lo que puede indicar que el soñador anhela amor y paz en su vida, o que está en un proceso de sanación emocional.
