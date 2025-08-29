Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Conocé qué salió en la Quiniela Nacional y Provincia: resultados del día en la vespertina.

Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 0435 (Pajarito) y las letras son: K M Y Z.

 1°0435 11°9613 
 8979  12°7556
 3°6728  13°3524 
 3477  14°7995 
 7392  15°2288 
 6°7844  16°5049
 5869  17°4533 
 0260  18°4876 
 1296  19°1238 
 10°9049  20°6804 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 8060 - La Virgen.

 1°8060 11°7849 
 0623   12°7711
 3°5076  13°7674 
 1292  14°9749 
 5633  15°7238 
 6°4610  16°7993
 3380  17°3946 
 4241  18°4996 
 8251  19°9806 
 10°2234  20°4787 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno pueda expresarse sin restricciones.

Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias. Su canto puede ser interpretado como una señal de que algo importante está por llegar a tu vida, ya sea en el ámbito personal o profesional.


¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino.

Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es vista como un símbolo de amor incondicional, lo que puede indicar que el soñador anhela amor y paz en su vida, o que está en un proceso de sanación emocional.

