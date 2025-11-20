Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0349 (La Carne) y las letras son: R V W Y.

1° 0349 11° 7354 2° 7170 12° 1601 3° 5714 13° 8293 4° 1774 14° 8579 5° 2391 15° 3748 6° 3833 16° 2401 7° 3817 17° 4135 8° 0057 18° 5641 9° 1584 19° 2321 10° 2101 20° 4096

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 7975 - El Payaso.

1° 7975 11° 8005 2° 1038 12° 2847 3° 8368 13° 1538 4° 2615 14° 3677 5° 8910 15° 2824 6° 5973 16° 5294 7° 9792 17° 5046 8° 4116 18° 5814 9° 8849 19° 2773 10° 6234 20° 6652

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, reflejando aspectos de la vida física y emocional. Este tipo de sueño a menudo está relacionado con la sensualidad, la vitalidad y la conexión con el cuerpo.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en la búsqueda de equilibrio en la vida.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.