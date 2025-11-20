En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 19 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0349 (La Carne) y las letras son: R V W Y.

 1°0349 11°7354 
 7170  12°1601
 3°5714  13°8293 
 1774  14°8579 
 2391  15°3748 
 6°3833  16°2401
 3817  17°4135 
 0057  18°5641 
 1584  19°2321 
 10°2101  20°4096 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 19 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 19 de noviembre. A la cabeza salió el número 7975 - El Payaso.

 1°7975 11°8005 
 1038   12°2847
 3°8368  13°1538 
 2615  14°3677 
 8910  15°2824 
 6°5973  16°5294
 9792  17°5046 
 4116  18°5814 
 8849  19°2773 
 10°6234  20°6652 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, reflejando aspectos de la vida física y emocional. Este tipo de sueño a menudo está relacionado con la sensualidad, la vitalidad y la conexión con el cuerpo.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en la búsqueda de equilibrio en la vida.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. El Payaso en los sueños puede advertir sobre la superficialidad de ciertas relaciones o situaciones, instando a la reflexión sobre lo que realmente se esconde detrás de las apariencias.