Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5728 (El Cerro) y las letras son: I H P Q.

 1°5728 11°5231 
 7180  12°3942
 3°7186  13°9914 
 6140  14°8587 
 5317  15°0221 
 6°0148  16°8514
 6297  17°7250 
 9468  18°1155 
 5802  19°6299 
 10°8615  20°9047 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 0247 - Muerto.

 1°0247 11°4334 
 2546   12°1159
 3°0746  13°2612 
 2293  14°2481 
 4510  15°9258 
 6°4886  16°4210
 3706  17°0358 
 1858  18°7148 
 3666  19°1760 
 10°1900  20°9393 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.