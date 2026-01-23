Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5728 (El Cerro) y las letras son: I H P Q.

1° 5728 11° 5231 2° 7180 12° 3942 3° 7186 13° 9914 4° 6140 14° 8587 5° 5317 15° 0221 6° 0148 16° 8514 7° 6297 17° 7250 8° 9468 18° 1155 9° 5802 19° 6299 10° 8615 20° 9047

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 0247 - Muerto.

1° 0247 11° 4334 2° 2546 12° 1159 3° 0746 13° 2612 4° 2293 14° 2481 5° 4510 15° 9258 6° 4886 16° 4210 7° 3706 17° 0358 8° 1858 18° 7148 9° 3666 19° 1760 10° 1900 20° 9393

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.