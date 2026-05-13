Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 12 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9749 (La Carne) y las letras son: K N S Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 12 de mayo. A la cabeza salió el número 4001 - Agua. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con la carne suele reflejar deseos e instintos, así como necesidad de nutrición física o emocional. También alude a energía vital y a asuntos materiales que quieres concretar. Si la carne se ve fresca, indica abundancia y salud; si está cruda o en mal estado, advierte de impulsividad, excesos o culpa. El contexto del sueño define el matiz. Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia. El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado.