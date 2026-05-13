El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 12 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5496 (Marido) y las letras son: B G Q Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 12 de mayo. A la cabeza salió el número 6890 - El Miedo. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con Marido suele reflejar tu vínculo de pareja, el compromiso y la búsqueda de seguridad emocional. Según el contexto del sueño (armonía, discusiones, distancia o infidelidad), puede señalar confianza, miedos, necesidades no resueltas o deseos de cambio. Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios. También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.