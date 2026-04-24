La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 23 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9380 (La Bocha) y las letras son: D H S V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 23 de abril. A la cabeza salió el número 6839 - Lluvia. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con La Bocha suele representar enfoque y precisión, señal de que buscas ordenar ideas y objetivos. Si provoca ansiedad, advierte presión o dudas; si es agradable, augura confianza y avances concretos. Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación, señal de que te liberas de cargas y se abren nuevas oportunidades. Si es suave anuncia calma, fertilidad y abundancia; si es intensa o tormentosa sugiere desbordamiento emocional, tristeza u obstáculos temporales.