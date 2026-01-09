En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3850 (El Pan) y las letras son: E N W W.

 1°3850 11°9048 
 6774  12°6087
 3°6795  13°0674 
 8449  14°2892 
 7061  15°5828 
 6°4671  16°5529
 2987  17°9639 
 5520  18°5902 
 1391  19°7700 
 10°5391  20°8477 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 3488 - El Papa.

 1°3488 11°0133 
 9659   12°3545
 3°2002  13°9432 
 2367  14°4415 
 7443  15°2866 
 6°0211  16°5841
 0641  17°6276 
 2707  18°1583 
 2568  19°9312 
 10°1735  20°8237 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, puede representar la autoridad y el poder en la vida del soñador. Ver a El Papa en un sueño puede indicar que se está enfrentando a decisiones importantes que requieren reflexión y sabiduría.