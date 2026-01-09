Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3850 (El Pan) y las letras son: E N W W.

1° 3850 11° 9048 2° 6774 12° 6087 3° 6795 13° 0674 4° 8449 14° 2892 5° 7061 15° 5828 6° 4671 16° 5529 7° 2987 17° 9639 8° 5520 18° 5902 9° 1391 19° 7700 10° 5391 20° 8477

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 3488 - El Papa.

1° 3488 11° 0133 2° 9659 12° 3545 3° 2002 13° 9432 4° 2367 14° 4415 5° 7443 15° 2866 6° 0211 16° 5841 7° 0641 17° 6276 8° 2707 18° 1583 9° 2568 19° 9312 10° 1735 20° 8237

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, puede representar la autoridad y el poder en la vida del soñador. Ver a El Papa en un sueño puede indicar que se está enfrentando a decisiones importantes que requieren reflexión y sabiduría.