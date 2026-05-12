Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 12 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con una gallina suele aludir al hogar, la maternidad y la protección; indica cuidados, fertilidad y una prosperidad sencilla. También puede advertir de chismes, timidez o conformismo; si está inquieta o herida refleja inseguridad y si pone huevos señala ahorro y nuevos proyectos. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.