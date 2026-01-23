En esta noticia

Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9657 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

 9657 11° 5342 
 2°5095 12° 7251
 3°7952 13° 4571 
 4°6006 14° 9666 
 5°9757 15° 9601 
 6°7750 16° 8317 
 7°8315 17° 6861 
 8°9190 18° 0537 
 9°077519° 6351 
 10°9946 20° 8521 

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente a los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

