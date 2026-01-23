Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9657 - El Jorobado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

1° 9657 11° 5342 2° 5095 12° 7251 3° 7952 13° 4571 4° 6006 14° 9666 5° 9757 15° 9601 6° 7750 16° 8317 7° 8315 17° 6861 8° 9190 18° 0537 9° 0775 19° 6351 10° 9946 20° 8521

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente a los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.