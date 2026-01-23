En esta noticia
Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9657 - El Jorobado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero
|1°
|9657
|11°
|5342
|2°
|5095
|12°
|7251
|3°
|7952
|13°
|4571
|4°
|6006
|14°
|9666
|5°
|9757
|15°
|9601
|6°
|7750
|16°
|8317
|7°
|8315
|17°
|6861
|8°
|9190
|18°
|0537
|9°
|0775
|19°
|6351
|10°
|9946
|20°
|8521
¿Qué significa soñar con El Jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente a los demás. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.