Durante este miércoles, 13 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con El Soldado simboliza disciplina, orden y protección; puede indicar que necesitas estructura o asumir responsabilidades firmes en tu vida. También refleja conflictos internos o presiones externas: obediencia frente al deseo propio, sacrificio por un objetivo, o la necesidad de poner límites y defenderte. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.