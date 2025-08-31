Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este sábado 30 de agosto

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este sábado en la nocturna.

Este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8630 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de agosto

 8630 11° 8021 
 2°1360 12° 8495
 3°4198 13° 5688 
 4°5707 14° 5703 
 5°1192 15° 4798 
 6°2501 16° 7670 
 7°3427 17° 0737 
 8°3847 18° 4623 
 9°9757 19° 9405 
 10°3979 20° 2303 

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que se debe confiar en la fe y en las fuerzas superiores.

Además, la Santa Rosa puede representar la pureza y la devoción. Soñar con ella puede indicar un deseo de conexión con lo divino y un anhelo de vivir con integridad y amor hacia los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

