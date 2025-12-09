En esta noticia ¿A qué hora es la quiniela de Córdoba hoy?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del martes, 9 de diciembre de 2025.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

¿A qué hora es la quiniela de Córdoba hoy?

Los sorteos de la quiniela de Córdoba se realizan cinco veces al día. El horario de cada jugada es el siguiente: