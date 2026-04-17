Al cierre de los mercados de este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.340. Esta cifra señala una diferencia de 2,6% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 41.18%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: